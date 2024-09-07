الاتحاد الوطني الكوردستاني : نجاحاتنا في نينوى وكركوك دليل على تماسكنا

اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، النجاحات السياسية في نينوى وكركوك دليلاً على تماسك أعضائه، وفيما اكد سعيه تكرار ذلك في الإقليم، شدد على ضرورة توحيد البيشمركة وتأسيس جيش موحد يضطلع بحماية الإقليم.

وقال الاتحاد في بيان إن "رئيس مجلس حماية مصالح الاتحاد الوطني العليا جعفر الشيخ مصطفى وعضو المكتب السياسي للحزب قوباد طالباني عقدا اجتماعاً مع قوات الاحتياط في بيشمركة كردستان وبحثا ضرورة إعادة توحيد البيشمركة وتأسيس جيش موحد لكردستان يضطلع بحماية الإقليم من التهديدات والمخاطر"، معتبرا أن "أجنحة الأحزاب المسلحة تشكل تهديدا على الإقليم".

وأشار إلى "أهمية وحدة صف الشعب الكردستاني، فالمنجزات الوطنية والقومية لم تكن لتتحقق لولا تحالف الاتحاد الوطني والقوى السياسية الفعالة الأخرى"، لافتا إلى "ضرورة المواظبة والاستمرار على وحدة صفوف الجماهير والأطراف السياسية".

بدوره أكد عضو المكتب السياسي قوباد طالباني أن "الاتحاد الوطني يمر بأكثر المراحل وحدة في الخطاب والموقف، الأمر الذي يرسخ من مكانته على مستوى الإقليم والعراق ويصب نتائجه في صالح الشعب الكردي".

واعتبر أن "تلك الوحدة تبلورت في النجاحات المتتالية للاتحاد الوطني في الموصل وكركوك والعاصمة بغداد"، معبرا عن أمله في أن "تنعكس تلك النجاحات في الانتخابات التشريعية المقبلة بإقليم كردستان".