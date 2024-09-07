رئيس المحكمة الاتحادية يصل الى أرمينيا لتوقيع مذكرة تعاون

وصل رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، اليوم السبت، إلى أرمينيا في زيارة رسمية.

وذكر بيان للمحكمة الاتحادية،أن " عبود، وصل إلى يريفان عاصمة دولة أرمينيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس المحكمة الدستورية الأرمينية ارمان ديلانيان".

وأضاف البيان، أن "ورشة عمل ستعقد خلال الزيارة بمشاركة ممثلين عن المحاكم العليا في كل من جمهورية العراق وجمهورية أرمينيا".

وأشار إلى، أنه "سيتم خلال الزيارة ،توقيع مذكرة تعاون بين المحكمة الاتحادية العليا لجمهورية العراق مع المحكمة الدستورية لجمهورية أرمينيا وعقد اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية أرمينيا".