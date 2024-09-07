وزير الداخلية يشيد بتوجيهات المرجعية في دعم العمل بمكافحة المخدرات

أشاد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بتوجيهات المرجعية الرشيدة في دعم العمل بمكافحة المخدرات.

وقالت الوزارة في بيان" إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً في مقر مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بحضور عدد من مديري المديريات، للاستماع إلى الإيجاز الشهري عن أهم الواجبات والمهام التي تم تنفيذها من قبل مفارز المديرية في بغداد والمحافظات".

وأشاد الوزير بـ "الدعم الكبير للمرجعية الرشيدة لعمل وزارة الداخلية في مكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع"، مؤكداً "ضرورة الاستفادة التامة من التوجيهات التي تصدر بهذا الشأن".

ووجّه، "تكثيف التدريب والتأهيل المهني لجميع الضباط الجُدد في مديرية مكافحة المخدرات، بالتزامن مع الاستمرار في ضرب تجار المخدرات وتفكيك الشبكات المحلية والدولية من خلال الاعتماد على الجهد الاستخباري بمتابعة وتنفيذ العمليات الأمنية".

وأضاف البيان، أنه تم خلال "الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المطروحة من قبل الحاضرين؛ لتعزيز الجانب التوعوي وتحصين المجتمع من هذه السموم ومحاسبة المتاجرين والمروجين والمتعاطين".