القبض على تاجر مخدرات سعودي في البصرة بحوزته “100” كغم من الحبوب

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال تاجر مخدرات سعودي وتفكيك أخطر العصابات الدولية في الخليج والبصرة.

وقال المصدر في تصريحات صحفية إن “الأجهزة الأمنية العراقية ألقت القبض على تاجر مخدرات سعودي الجنسية بحوزته 100 كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدرة”.

وأضاف، أن “التاجر كان قد حصل على الحبوب المخدرة من تجار أدخلوها من سوريا إلى محافظة البصرة”.

وأوضح المصدر، أن “عملية القبض كانت نوعية وبإشراف مديرية مكافحة المخدرات”، مشيراً إلى أنها “أسفرت عن تفكيك أخطر العصابات الدولية في البصرة ومنطقة الخليج”.