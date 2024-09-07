لجنة برلمانية تنفي تصريحات مستشار السوداني بشأن مشروع سكك الحديد: سننسف تضليلكم

نفى نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، مزاعم توقف مشروع سكك الحديد قبل أشهر من الإعلان عنه.

وقال الحسيني، في حديث صحفي انه "من المؤسف ان تكون تصريحات مستشار رئيس الوزراء بهذا الكم من التدليس والتشويش على الشعب العراقي والتضليل".

وشدد بالقول "سننسف كل الروايات التي تكذب هذا العقد الذي يعد بمثابة جرم ارتكب بحق الشعب العراقي والمال العام".

وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري، في تصريح متلفز، ان "رئيس الوزراء أوقف مشروع سكك الحديد قبل أشهر من الإعلان عنه في وسائل الاعلام، وإحالة الملف للتحقيق جرى قبل أشهر من الآن".