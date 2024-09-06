مقتل 3 ارهابيين بضربة جوية في جبال حمرين

أعلنت خلية الاعلام الأمني/ قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، مقتل مفرزة إرهابية مكونة من 3 إرهابيين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.

وقالت القيادة في بيان، إنه "استمراراً للعمل الأمني الذي تقوم به قواتنا المسلحة البطلة في ملاحقة من تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، ومن خلال الجهد الاستخباري والفني المميز الذي تقوم به مديرية الاستخبارات العسكرية ومنذ ثلاثة أيام، بتخطيط ومتابعة وإشراف من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".

وأكدت أنه "بالساعة 1900 من اليوم الجمعة وبعد إكمال جميع المتطلبات وتحديد الأهداف، ونفذ صقور الجو بواسطة طائرات F16 ضربة جوية ناجحة في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى استهدفت وكراً للإرهابيين بداخله مفرزة إرهابية مكونة من 3 عناصر، إذ تم قتلهم وتدمير كل الأسلحة والمعدات التي بداخله".