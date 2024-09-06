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يعتبرونها احدى ولاياتهم.. سياسي كردي: الاطماع التركية لن تقف الا بالوصول الى الموصل


أكد السياسي الكردي نجاة نجم الدين، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، أن الأطماع التركية لن تقف الا بالوصول الى مدينة الموصل، فهم يعتبرونها ولاية تابعة لهم.

وقال نجم الدين في حديث صحفي إنه "كلما أعطيت أنقرة امتيازات فسيأخذون أكثر وهذا صراع أزلي"، مبينا أن "الاستراتيجية التركية لن تقف عند حد معين، ولن تكتف إلا بالوصول لمدينة الموصل وفق (الميثاق الوطني) المنشور علنا في تركيا، فهم يعتبرون الموصل ولاية تركية".

وأضاف أن " تركيا كلما رأت تنازلات وصمت من الجهات العراقية، فستستمر بالتجاوزات والخروقات على سيادة البلد كل يوم بشكل أكبر".

يذكر ان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعد القدو، أكد يوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، أن أنقرة توغلت لمسافة 185 كم داخل الأراضي العراقية.

وقال القدو إنه "لا يختلف اثنان على أن ما يجري في شمال البلاد من توغل تركي مباشر ومتصاعد منذ أشهر يشكل مصدر تهديد مباشر للأمن القومي العراقي"، لافتا الى أن "القوات التركية ترابط في مواقع تبعد 185 كم عن الشريط الحدودي بين البلدين"، مؤكدا: "إننا أمام احتلال واضح".

وأضاف أنه "على الشعب العراقي معرفة الحقائق حيال حجم الوجود التركي الذي يتركز حاليا في 80 موقعا، بينها قواعد كبيرة ونقاط مرابطة، عبارة عن ثكنات كبيرة تضم أسلحة ثقيلة قادرة على استهداف أي مدينة في خارطة البلاد يضاف إليها 14 مهبطا للطائرات مع مراكز مخابراتية وأخرى استخبارية".

ونوه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية الى أن "القوات التركية تبعد حاليا 28 كم فقط عن نينوى"، لافتا إلى أن "الوضع يستدعي من الحكومة موقفا واضحا وتدخلا عاجلا حيال خطورة ما يحدث على الأراضي العراقية".

قدو قال أيضا، إن "مذكرة التفاهم الأمنية مع انقرة تضمنت بنودا تتناقض مع سيادة العراق وتبيح الوجود العسكري من خلال إعطاء غطاء قانوني له، ناهيك عما يجري من استهداف للقرى الآمنة وسقوط الضحايا هناك".

وتواصل القوات التركية اعتداءاتها على محافظتي دهوك والسليمانية، بتكثيف عملياتها العسكرية والتي تسببت في سقوط ضحايا بين المدنيين وتشريد العديد من الأسر في المناطق المستهدفة، فضلا عن احتلال مساحات كبيرة داخل الأراضي العراقية.

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يعتبرونها احدى ولاياتهم.. سياسي كردي: الاطماع التركية لن تقف الا بالوصول الى الموصل
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