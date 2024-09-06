رئيس هيئة النزاهة يلتقي رئيس مجلس القضاء في كردستان ورئيس الادّعاء العام فيه

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون ضرورة تضافر جهود جميع الخيّرين في مواجهة آفة الفساد، والضرب بيدٍ من حديدٍ على أيدي الفاسدين، والتعاون والتنسيق بين السلطات المركزيَّـة وسلطات الإقليم في ذلك.

كما أكد القاضي حيدر حنون، خلال لقائه رئيس مجلس القضاء ورئيس الادّعاء العام في اقليم كردستان ، أنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة ترنو إلى توثيق الأواصر بين الأجهزة الرقابيَّة في المركز والإقليم، في إطار مظلة الوطن الواحد؛ لتخليص مؤسَّسات الدولة من براثن الفساد التي تحاول تقويض تلك المُؤسَّسات.

ونبَّه حنون إلى أهميَّة مبدأ سيادة العدل الذي أطلقته الهيئة؛ لإحلاله محل مبدأ سيادة القانون، والطلب من القضاء والادّعاء العام إلى دعم هذا المبدأ، لافتاً إلى أنَّ مبدأ سيادة العدل يستند إلى ركنين متلازمين وجود القانون وعدالة التطبيق.

وناقش اللقاء، القضايا المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب من خلال تكثيف الفعاليات والأنشطة التدريبيَّة والتثقيفيَّة عبر الندوات وورش العمل والمؤتمرات، والتنويه بمُسوَّدة اتفاق التعاون المشترك لمكافحة الفساد المزمع إبرامها مع نزاهة اقليم كردستان