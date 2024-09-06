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سيوقع إتفاقية مع العراق ويتنقل بين 5 محافظات.. الرئيس الإيراني يزور بغداد منتصف أيلول


أعلن السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيصل إلى العاصمة العراقية بغداد منتصف الشهر الحالي.

وذكر آل صادق في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام إيرانية إنه" سيتم التوقيع على مذكرات التعاون الأمني خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة العراقية بغداد منتصف الشهر الجاري.

وأضاف، إنه" من المفترض أن يزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بغداد هذا الشهر، استجابة لدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

وأكمل آل صادق، إنه" من المقرر أن يغادر مسعود بزشكيان إلى العراق قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشار السفير الإيراني في بغداد إلى، إن" الرئيس بزشكيان سيزور محافظة البصرة وأربيل إذا توفرت الظروف بعد زيارة المراقد الشيعية المقدسة في كربلاء والنجف وبغداد".

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في شهر تموز/يوليو الماضي، دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لزيارة العراق.

وكان بزشكيان قد أكد أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً للعراق، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حسبما أعلنته وسائل إعلام ايرانية رسمية في مطلع شهر تموز/يوليو الماضي.

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