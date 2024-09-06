مدير احصاء كربلاء : 1051 باحثا بعمليات للاستطلاع والترقيم الالكتروني للمباني والمساكن

اعلن مدير احصاء كربلاء المقدسة عباس طامي عن مباشرة (1051) باحثا بعمليات الاستطلاع والترقيم الالكتروني لاول مرة في العراق لحزم وحصر وعد المباني والمساكن في المحافظة التي قسمت الى (1953) بلوكا احصائيا، والتي ستستمر لمدة شهرين تجري بعدها عمليات العد للسكان في العشرين من تشرين الثاني من العام الجاري.

وقال ان وزارة التخطيط حددت الاول من ايلول ولمدة شهرين اجراء عمليات الحزم والترقيم والحصر للاحصاء العام للسكان في جميع المحافظات ووحداتها الادارية ومن ضمنها محافظة كربلاء المقدسة، وتشمل تلك العمليات ترقيم جميع المباني في المناطق الحضرية والريفية دون استثناء، بل وحتى المباني التي هي الآن قيد الانشاء تشمل بالترقيم.

واوضح تتميز عمليات الاحصاء السكاني هذا العام باستخدام التقنيات الالكترونية واللوحات الرقمية لاول مرة في العراق، وقسمت المناطق الحضرية والريفية الى (1953) بلوكا احصائيا في محافظة كربلاء المقدسة، وهو بدوره مقسم حسب خارطة الكترونية (GIS)، ومجهز باجهزة لوحية يدوية (التابلت)، ولكل بلوك يوجد رقم خاص محمل في الجهاز اللوحي، ويشارك حاليا (1051) عنصرا من ملاكات وزارة التربية والمديرية ومنتسبي باقي المؤسسات الحكومية في كربلاء.