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رئيس الجمهورية يدعو للالتزام بمقررات وإجراءات القضاء: نجدد دعمنا لاستقلاله


جدد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، دعمه لاستقلالية القضاء العراقي، فيما دعا إلى الإلتزام بمقرراته.

وقال رشيد في بيان نجدد دعمنا لاستقلالية القضاء العراقي وندعو للالتزام بمقرراته وإجراءاته وتجنب استغلال الاعلام في التعاطي مع القضايا المطروحة أمام المحاكم صونا لمبدأ الفصل بين السلطات".

وأضاف رئيس الجمهورية، إن" علينا جميعا الاحتكام الى الدستور والقانون والنأي عن التصعيد الإعلامي في معالجة الخلافات".

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