ضبط متهمين بتجارة المخدرات في كركوك .

اعلن مصدر امني في محافظة كركوك عن القاء القبض على متهمين بتجارة المخدرات .

وقال في تصريح صحفي تم تنفيذ عمليه امنية استباقية بجهد امني استخباري بالاشتراك مع الفوج التكتيكي وقوة سوات بمداهمة اوكار للمروجين والقبض على متهمَين بالجرم المشهود و ضبط (مجموعة من الاسلحة ومواد مخدرة مع ادوات التعاطي وميزان الكتروني ) بعد كمين محكم في محافظة كركوك وتم توقيف المتهمَين وفق المادة 28من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم50 لسنة 2017/