الأخبار

قبل ساعة من تنفيذ الحكم.. تأجيل إعدام امرأة في الكويت بسبب طلب مفاجئ


أجلت السلطات الكويتية تنفيذ حكم إعدام مواطنة قتلت صديقتها طعنا قبل سنوات، مقابل موافقة والدة الضحية على دفع فدية مالية من أهل المتهمة.

وذكرت صحيفة "القبس"، الخميس، نقلا عن مصدر قضائي أنه "تقرر تأجيل تنفيذ الحكم بإعدام المواطنة المتهمة بقتل صديقتها، وذلك بناء على طلب فريق دفاعها أجلا للحصول على تنازل من أولياء الدم، ولاستكمال الإجراءات". 

وأنقذت من الإعدام شنقا قبل التنفيذ بساعة، وفق مصادر القبس. 

وأكد فريق الدفاع عن المواطنة المتهمة أن والدة المجني عليها هي التي تقدمت بالتنازل عن حق الدم، بعد قبولها دية مالية تقدر بمليون دينار (3 ملايين و274 ألف دولار) من ذوي المتهمة، وفقا للصحيفة. 

وقال دفاع ذوي المجني عليها المحامي، حسن الحوتري، لـ"القبس": سأتوجه إلى مكتب النائب العام لمعرفة سبب وقف تنفيذ الإعدام بحق المتهمة"، مؤكدا أن "موكليه وهم ثلاثة أبناء للمجني عليها لم يتنازلوا جميعهم عن حق الدم، والتنازل بحسب القانون يجب أن يشمل جميع الورثة" وفق قوله.

 وتعود تفاصيل جريمة القتل، التي أدينت فيها المواطنة المحكومة بالإعدام إلى عام 2016، حيث اعترفت أمام النيابة العامة أثناء التحقيقات معها "بأنها قامت بقتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد". 

وكشفت التحقيقات أن المتهمة "ذهبت إلى بيت صديقتها وتناولت الإفطار معها، ثم انتهزت دخول الخادمة الفلبينية إلى غرفة أخرى، وطعنت المجني عليها بسكين حتى الموت". 

وفي سياق متصل، نفذت السلطات الكويتية، الخميس، أحكام الإعدام شنقا حتى الموت بحق 6 مدانين في جرائم قتل.

والمتهمون المدانون الستة أُحضروا إلى ساحة الإعدام في السجن المركزي من محبسهم في ساعة مبكرة من صباح الخميس، وهم 3 مواطنين وإيرانيان وباكستاني.

 وذكرت صحيفة "المجلس" أنه تم "تنفيذ حكم الإعدام بحق إيرانيين بعد إدانتهما بقتل شيخ من الأسرة الحاكمة كانا يعملان لديه وقاما بسرقة أمواله والذهب داخل بيته (…) في القضية الشهيرة المعروفة بجريمة سلوى". 

وفي تموز 2023 نددت الأمم المتحدة بالإعدامات التي نفذتها الكويت حينها، ودعت لوقف تطبيق العقوبة.

 وأعدمت السلطات الكويتية في ذلك الشهر خمسة أشخاص بينهم المدان الرئيسي في تفجير استهدف مسجدا شيعيا في الدولة الخليجية عام 2015 وأودى بـ 26 شخصا وتبناه تنظيم داعش، وفق ما أعلنت النيابة العامة. 

وكانت هذه ثاني عملية إعدام في الكويت في أقل من عام بعدما أعدمت في نوفمبر 2022 سبعة أشخاص بينهم امرأتان دينوا بارتكاب جرائم قتل. وكانت هذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017. 

وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيف ماغانغو، في بيان حينها "نشجب عمليات الإعدام العديدة التي نفذت في الكويت (...) ونعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف".

 وتابع "نحض الكويت (...) على وقف الإعدامات فورا والانضمام إلى أكثر من 170 دولة حتى الآن ألغت أو علّقت تنفيذ عقوبة الإعدام".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اندلاع اشتباكات مسلحة بقضاء عامرية الصمود في محافظة الأنبار
تصاعد التأييد السياسي للمحاكمة العلنية للمتورطين بسرقة القرن
الأمن الوطني يقبض على 5 متورطين بالغش الإلكتروني
وزيرة المالية تحسم جدل تأخير دفع رواتب الموظفين
لليوم الثاني على التوالي.. مداهمة صالة "للقمار والدمبلة" في بغداد
رئيس هيئة النزاهة يجتمع باللجنة التحضيرية للمنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد
الاتحاد الوطني الكوردستاني : نجاحاتنا في نينوى وكركوك دليل على تماسكنا
رئيس المحكمة الاتحادية يصل الى أرمينيا لتوقيع مذكرة تعاون
قوة امنية تنفذ عملية دهم داخل محطة سكك الحديد في بغداد
وزير الداخلية يشيد بتوجيهات المرجعية في دعم العمل بمكافحة المخدرات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك