أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن احباط تهريب 43 بطاقة مصرفية في النجف الاشرف.
وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان، انه "استمرارا لجهود قيادة قوات الحدود في إحباط محاولات تهريب العملة، ضبطت مفارز مركز شرطة كمرك مطار النجف الاشرف التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الخامسة، متهمًا بحوزته (43) بطاقة مصرفية مختلفة الانواع ومعبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب".
وأضاف "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المضبوطات الى الجهات المختصة".
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