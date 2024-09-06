الأخبار

عصابات تسطو على العقارات الحكومية والزراعية في النجف وكربلاء.. ماذا عن الصمت الحكومي؟


كشف عضو لجنة النزاهة هادي السلامي، اليوم الجمعة، وجود عصابات تحمل أسلحة ثقيلة في بادية النجف وكربلاء تسيطر على الأراضي الحكومية وبيعها على مواقع التواصل، فيما أشار الى انها تحفر إنفاق وسواتر.

وقال السلامي في حديث صحفي "شخصت التجاوز على عقارات الدولة في بادية النجف وكربلاء بوجود عصابات لديها أسلحة ثقيلة تقوم بحفر سواتر وخنادق وتستولي على الأراضي الحكومية وبيعها على مواقع التواصل الاجتماعي في بادية النجف وأيضا يتم بيعها لأشخاص غرباء".

واشار الى ان "عملية الاستيلاء والحفر تمت بوضح النهار وامام الأجهزة الأمنية وامام انظار وزير الزراعة"، مضيفا: "قمت بمفاتحة جميع الجهات بخطر هذه العصابات وما تحملها من الأسلحة الثقيلة وأبلغت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالخروقات الأمنية التي حصلت".

وأوضح السلامي ان "علمية حفر الخنادق والسواتر تتمثل بمعركة (الزركة) التي حدثت في عام 2009 وكان جند السماء احدى أطراف المعركة"، مشيرا الى "هناك شبهات بتهريب مخدرات وفيها خيوط اتصال مع الرمادي".

ولفت الى ان "الخروقات الأمنية ادت الى قتل مجموعة في الحيدرية وقتل أيضا مجموعة في منطقة شبجة بعد اندلاع مشاجرة عشائرية بالأسلحة الثقيلة بعد الاستيلاء على الأراضي"، موكدا: "قمنا بتشخيص الحادثة وقدمنا مقترحات الى وزير الزراعة ورئيس الوزراء بكتب رسمية".

وعن عدم وجود قوانين تحمي أراضي الدولة، بين السلامي ان "هناك صمت كبير من قبل السلطة التنفيذية كجانب اداري والجهات الأمنية على استيلاء عقارات الدولة او الأراضي الزراعية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اندلاع اشتباكات مسلحة بقضاء عامرية الصمود في محافظة الأنبار
تصاعد التأييد السياسي للمحاكمة العلنية للمتورطين بسرقة القرن
الأمن الوطني يقبض على 5 متورطين بالغش الإلكتروني
وزيرة المالية تحسم جدل تأخير دفع رواتب الموظفين
لليوم الثاني على التوالي.. مداهمة صالة "للقمار والدمبلة" في بغداد
رئيس هيئة النزاهة يجتمع باللجنة التحضيرية للمنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد
الاتحاد الوطني الكوردستاني : نجاحاتنا في نينوى وكركوك دليل على تماسكنا
رئيس المحكمة الاتحادية يصل الى أرمينيا لتوقيع مذكرة تعاون
قوة امنية تنفذ عملية دهم داخل محطة سكك الحديد في بغداد
وزير الداخلية يشيد بتوجيهات المرجعية في دعم العمل بمكافحة المخدرات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك