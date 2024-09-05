القاضي حيدر حنون يرأس اجتماعاً للهيئة العليا لمكافحة الفساد

رأس القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة الاتحادية اجتماعاً للهيئة العليا لمكافحة الفساد؛ لبحث أعمالها للمدة المنصرمة.

وافاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أن القاضي (حيدر حنون) رأس اليوم الخميس في مقر الهيئة اجتماعاً للهيئة العليا الفساد وأعضائها المُتمثّـلين بالمُديرين العامِّين لدائرتي التحقيقات والاسترداد وعددٍ من المُحقّقين والمُدقِّقين والقانونيّين في الهيئة، مبيناً أنه تمَّ خلال الاجتماع البحث عن تقييم أعمال الهيئة العليا للمدة الماضية والقضايا المعروضة أمام قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا ها،

واضاف المكتب إنَّ رئيس الهيئة حثَّ خلال الاجتماع على مواصلة جهود الهيئة في محاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه، منبهاً إلى دور الأجهزة الرقابيَّة المحوري، لا سيما هيئة النزاهة ضمن الهيآت المُستقلة التي نصَّ الدستور في المادة (١٠٢) منه على استقلاليتها.

يُشار إلى أنَّ الهيئة أعلنت منتصف تشرين الثاني من العام ٢٠٢٢ تأليف هيئة عليا لمكافحة الفساد برئاسة القاضي (حيدر حنون)؛ لمنع الفساد ومُكافحته بأيسر وأسرع الطرق المُتاحة قانوناً عبر التحقيق بقضايا الفساد الكبرى والمهمة وتلك التي يكون حجم الأموال فيها كبيراً وتهم الرأي العام.