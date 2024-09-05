التعليم تعلن إصدار الأمر الإداري بالمباشرة من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إصدار الأمر الإداري بالمباشرة من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس الذين جرى تعيينهم بموجب الأوامر الوزارية 1978 و1981 و1982 في 2024/8/12 .
ودعت الوزارة في بيان المشمولين الى مراجعة التشكيلات المؤشرة في ضوء الأمر الإداري وقائمة الأسماء المنشورة في موقع الوزارة الرسمي (www.mohesr.gov.iq)./
رايط الأمر الإداري والأسماء :
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/592024.pdf
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