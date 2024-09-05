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وكالة الاستخبارات.. احباط عملية بيع طفلة تبلغ من العمر (11) سنة في الرصافة


أحبطت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر عملية بيع طفلة تبلغ من العمر (11) سنة من قبل والدها مقابل مبلغ مالي في محافظة بغداد/ جانب الرصافة .

وذكر بيان للوكالة انه تم ذلك بعد ورود معلومات لدى مفارز الوكالة عن نية متهم القيام ببيع ابنته وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل واستنفار الجهود الاستخبارية والقاء القبض على والدها بالجـرم المشهود وأُحيل الى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل.

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وكالة الاستخبارات.. احباط عملية بيع طفلة تبلغ من العمر (11) سنة في الرصافة
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