المندلاوي يبارك فوز منتخبنا الوطني على نظيره العماني، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

بارك رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي للشعب العراقي والجماهير الكروية الوفية، فوز منتخبنا الوطني على نظيره العماني، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال في بيان : نُثني على دور الجهاز الفني والاداري، والمستوى الكبير الذي قدمه اللاعبون في هذه المباراة، والذي مكنّهم من تحقيق النصر الكروي ، ونؤكد على أهمية تقديم الدعم الكامل والمؤازرة المستمرة لمنتخبنا، بما يسهم في تحفيزه على تقديم المزيد من النتائج المرجوة التي تُليق بأسم الرياضة العراقية واكتمال السعادة في الوصول إلى نهائيات كأس العالم بكل فخر واستحقاق./