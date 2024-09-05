القبض على إرهابي في كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية احدى تشكيلات وزارة الداخلية، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان إنه "بكمين محكم وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الثاني عشر بالفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري، من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة الحي العسكري بناحية الرياض في كركوك".

وأضافت أنه "تم إحالته اصوليا إلى الجهات المختصة".