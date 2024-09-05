الأخبار

القبض على إرهابي في كركوك


أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية احدى تشكيلات وزارة الداخلية، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان إنه "بكمين محكم وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الثاني عشر بالفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري، من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة الحي العسكري بناحية الرياض في كركوك".

وأضافت أنه "تم إحالته اصوليا إلى الجهات المختصة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحركات نيابية لـ"سحب يد" محافظ البنك المركزي
صدور حكم غيابي بالسجن 7 سنوات بحق مستشار الكاظمي مهند نعيم
القبض على إرهابي في كركوك
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية : عازمون على رسم استراتيجية سداسية لمكافحة الفساد
حكم قضائي جديد بحق "زيد الطالقاني"
محافظ ديالى يصدر قراراً بسحب يد رئيس هيئة استثمار المحافظة
بافل طالباني: الدستور هو الأساس لإدارة الدولة وندعم قرارات مجلس القضاء
اعتقال ثلاثة اشخاص بحوزتهم عملة مزورة في أحد المطاعم ببغداد
وزير التربية يوجّه المديريات بالدوام يومي الجمعة والسبت لتسليم الكتب المدرسية
تفاصيل جديدة بشأن "انفجار كركوك" الذي سقط على إثره ضابط و3 جنود
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك