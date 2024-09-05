رئيس هيئة النزاهة الاتحادية : عازمون على رسم استراتيجية سداسية لمكافحة الفساد

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، اليوم الخميس، (5 أيلول 2024)، أهمية تبني الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد النهج الوقائي ومبدأ المشاركة في التصدي للفساد.

ونوه حنون خلال كلمته في حفل الإعلان عن التقرير الأول لتنفيد استراتيجية مكافحة الفساد في القطاع العام الذي تعقده نزاهة كردستان العراق في أربيل، بحسب بيان "بالستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وشمولها خططاً اقتصادية وصناعية وزراعية وعلمية وإنسانية وعسكرية وصحية" مشدداً على "ضرورة سعيها للحفاظ على ثروات البلاد واحتياجاتها وتغطية تلك الحاجات، فضلاً عن خلق طاقات بشرية من مواطنيها قادرة على قيادة دفة الأمور في المستقبل".

وأردف حنون حاثاً على تبني آليات لرفع مستوى النزاهة في أداء المؤسســـات، وخلق بيئة تنافسية فيما بينها من جهة، وفيما بين موظفيها من جهةٍ أخرى؛ لتحديد المؤسسة الأكثر نزاهة والمؤسسة الأفضل في تقديم الخدمات للمواطنين،" منوهاً بأن "هيئة النزاهة الاتحاديَّة تبنت مثل تلك الرؤى في إطلاقها للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات (2021- 2024) وكذلك هيئة النزاهة في إقليم كردستان - العراق في إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد في إقليم كردستان - العراق للسنوات (2021- 2025)".

وأشار حنون إلى، أنَّ "الهيئة بصدد إعداد استراتيجية وطنية جديدة للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات الست القادمة للأعوام (2025- 2030) تعتمد في الإعداد والتنفيذ التعاون مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذيَّـة والقضائيَّة ومع ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي وهيئة النزاهة في إقليم كوردستان - العراق من جهةٍ، فضلاً عن الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائيَّة".

وتابع، إنَّ "الستراتيجية التي هي في طور الإعداد ستنحو منحى علمياً باستخدام التكنلوجيا المتطورة في التطبيق، وستسعى لدمج فئاتٍ مؤثرةٍ من أصحاب المصلحة كالمرأة والشباب والكفاءات العلميَّة والمهنيَّة وإعطائهم أدواراً مُتميّزة فيها؛ بغية رفع مستويات النزاهة في القطاعين العام والخاص، ومساعدة المؤسَّسات في تصحيح الأخطاء ذاتياً وتحفيزها لإجراء التحسينات المستمرة في أدائها وتسريع الخطى نحو التحوُّل الرقمي الحكم الرشيد، وتعزيز كل ذلك بتعاونٍ إقليميٍّ دوليٍّ".

ونوَّه بعزم هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة النزاهة في إقليم كردستان – العراق على وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع مذكرة تنسيق مشترك بينهما تنفيذاً لأحكام المادتين (١١ / رابعاً) و (16/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 (المعدل)، ولنسيق الجهود في میدان مكافحة الفساد ضمن جمهورية العراق، لافتاً إلى قرب عقد التنسيق ورش التدريب الخاصة بفرق تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في الهيئة والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الاتحادية وذلك في مقر هيئة النزاهة في إقليم كردستان - العراق في أربيل وشمول تلك الورش لفرق تطبيق الاستراتيجية في إقليم كردستان".