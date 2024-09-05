اعتقال ثلاثة اشخاص بحوزتهم عملة مزورة في أحد المطاعم ببغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، باعتقال ثلاثة اشخاص بحوزتهم عملة مزورة في أحد المطاعم ببغداد.

وقال المصدر إنه "بعد شكوى صاحب مطعم المندي اليمني الكائن في شارع فلسطين ببغداد، بوجود اشخاص يتعاملون بالعملة الأجنبية (الدولار)، تم على الفور توجه قوة امنية الى المطعم".

وأضاف أن "القوت القت القبض على (3) اشخاص وضبط بحوزتهم مبلغ (600) دولار امريكي مزورة وأجهزة موبايلات"، مشيراً الى أنه "تم تسليمهم الى مركز شرطة القناة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".