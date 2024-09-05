الأخبار

وزير التربية يوجّه المديريات بالدوام يومي الجمعة والسبت لتسليم الكتب المدرسية


أصدر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، توجيهاً للمديريات العامة بالدوام يومي الجمعة والسبت لحين الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية الى المدارس.

وذكرت الوزارة في بيانها الإعلامي، انه "وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري المديريات العامة كافة بضرورة الإسراع في إرسال الآليات الى المخازن المركزية واستلام الكتب بشكل فوري للشروع بتوزيعها على الإدارات المدرسية وذلك خلال زيارته التفقدية الى المخازن المركزية واطلاعه على واقع التسليم".

وتابع البيان، "فيما توعد الجبوري المديرية المتلكئة من الاستلام بعقوبات إدارية صارمة مؤكدا أهمية هذا الموضوع المرتبط بمصير الطلبة الدراسي، جاعلا من يومي الجمعة والسبت دواما رسميا حتى الانتهاء من استلام اخر كتاب مدرسي من مخازن الوزارة الى الادارات المدرسية خلال نهاية الأسبوع المقبل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير التربية يوجّه المديريات بالدوام يومي الجمعة والسبت لتسليم الكتب المدرسية
تفاصيل جديدة بشأن "انفجار كركوك" الذي سقط على إثره ضابط و3 جنود
80 سفيرا تحت مجهر لجنة مشتركة والتحقيق بمخالفة لقانون الخدمة الخارجية
السجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات في الانبار
قتلى ومصابون بهجوم لمسيرة تركية على "عجلة مدنية" في السليمانية
الكشف عن مقابر جماعية جديدة في الأنبار
جهاز المخابرات يطيح بمروج لداعش الارهابي على مواقع التواصل
مصدر نيابي : جمع تواقيع لعقد جلسة برلمانية طارئة لاستضافة القاضيين حيدر حنون وضياء جعفر
الداخلية: الإطاحة بتاجر مخدرات تسبب بإدمان عدد كبير من الضحايا في بغداد
خلال اجتماع الاطار التنسيقي السوداني يؤكد محاسبة كل من يثبت تقصيره بمسألة الخروقات بمكتبه
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك