وزير التربية يوجّه المديريات بالدوام يومي الجمعة والسبت لتسليم الكتب المدرسية

أصدر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، توجيهاً للمديريات العامة بالدوام يومي الجمعة والسبت لحين الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية الى المدارس.

وذكرت الوزارة في بيانها الإعلامي، انه "وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري المديريات العامة كافة بضرورة الإسراع في إرسال الآليات الى المخازن المركزية واستلام الكتب بشكل فوري للشروع بتوزيعها على الإدارات المدرسية وذلك خلال زيارته التفقدية الى المخازن المركزية واطلاعه على واقع التسليم".

وتابع البيان، "فيما توعد الجبوري المديرية المتلكئة من الاستلام بعقوبات إدارية صارمة مؤكدا أهمية هذا الموضوع المرتبط بمصير الطلبة الدراسي، جاعلا من يومي الجمعة والسبت دواما رسميا حتى الانتهاء من استلام اخر كتاب مدرسي من مخازن الوزارة الى الادارات المدرسية خلال نهاية الأسبوع المقبل".