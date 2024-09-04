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تفاصيل جديدة بشأن "انفجار كركوك" الذي سقط على إثره ضابط و3 جنود


كشف مصدر أمني، اليوم الاربعاء (4 أيلول 2024)، تفاصيل انفجار استهدف رتلا تابعا للاستخبارات العسكرية في محافظة كركوك.

وقال المصدر إن "رتلا من شعبة استخبارات الفرقة الثامنة في الجيش العراقي كانت تقوم بواجب محدد في منحدرات شرق قضاء الدبس في كركوك قبل أن تنفجر عبوة ناسفة استشهد على إثرها مدير شعبة استخبارات الفرقة وهو ضابط برتبة مقدم وأصيب ثلاثة جنود بإصابات بليغة". 

وأضاف أن "فريقا مختصا بدأ بالانتشار واجراء كشف موقعي لبيان اذا ما كانت العبوة قديمة أم تم وضعها حديثا والتأكد من عدم وجود أي عبوات أخرى".

وأشار الى أن "شدة الانفجار مزقت السيارة التي كانت تقل مدير شعبة الاستخبارات ما يدلل على انها كانت تضم عدة كليوغرامات من المواد شديدة الانفجار".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، أفاد مصدر أمني في كركوك، باستشهاد مدير شعبة استخبارات في الفرقة الثامنة في الجيش العراقي وإصابة جنديين بانفجار عبوة شمال غربي المحافظة. 

وقال المصدر ، إن "عبوة ناسفة في جبال غرة في محيط قضاء الدبس بمحافظة كركوك، انفجرت على عجلة عسكرية".

وأكد المصدر "استشهاد مدير شعبة استخبارات الفرقة الثامنة بالجيش العراقي واصابة جنديين، حسب المعلومات الأولية".

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تفاصيل جديدة بشأن "انفجار كركوك" الذي سقط على إثره ضابط و3 جنود
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استشهاد مدير شعبة استخبارات الفرقة الثامنة بالجيش بانفجار عبوة في كركوك
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