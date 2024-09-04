السجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات في الانبار

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الاربعاء (4 أيلول 2024)، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المدان ضبط بحوزته خمسة الاف حبة مخدرة من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".