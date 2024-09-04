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الكشف عن مقابر جماعية جديدة في الأنبار


أعلنت مؤسسة الشهداء التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، (4 أيلول 2024)، الكشف عن مقابر جماعية جديدة في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للمؤسسة، ان "الفريق الفني المتخصص في مجال البحث والتحري / دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية يجري عدداً من الكشوفات في قاء الرمادي في محافظة الانبار حيث أجرى كشفاً فنياً اولياً على ثلاث مواقع اثنان منها في قضاء الصقلاوية موقع حي الجمعية، وموقع  اخر في الشيحة والموقع الاخير في الحبانية".

ونوهت الى، ان "جميع اعمال الكشف والتوثيق قد تمت برفقة وحماية القوات الامنية الماسكة للارض، ليتم فيما بعد ادخال المواقع  الخاضعة لولاية قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية في قاعدة بيانات الدائرة لغرض ادراجها ضمن الخطط السنوية للفتح والتنقيب وتحديد هوية الـضحايا".

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