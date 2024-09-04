جهاز المخابرات يطيح بمروج لداعش الارهابي على مواقع التواصل

اعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الاربعاء، الاطاحة بمروج لعصابات داعش الارهابية على مواقع التواصل في مجال تصنيع العبوات ، شمالي كربلاء المقدسة.
وقال الجهاز في بيان: "بمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي من اعتقال أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية بعملية أمنية محكمة في منطقة الحر ، 10 كم شمال كربلاء".
واوضح :" ان الارهابي يعمل بما تسمى (شبكات العلوم الحربية) في احدى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يقوم بنشر المحاضرات والدروس المختصة بصنع العبوات والأحزمة الناسفة وتنفيذ الهجمات الارهابية ".
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