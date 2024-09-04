مصدر نيابي : جمع تواقيع لعقد جلسة برلمانية طارئة لاستضافة القاضيين حيدر حنون وضياء جعفر

اعلن مصدر نيابي عن جمع تواقيع لاعضاء مجلس النواب لعقد جلسة طارئة للبرلمان ، لاستضافة القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة والقاضي ضياء جعفر .

وقال المصدر ان جمع التواقيع لعقد الجلسة ، جاء على خلفية ما اعلنه رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون في مؤتمره الصحفي الذي عقده في اربيل اليوم حول " استضعاف هيئة النزاهة " ووجود من يستخدم سلطاته ضدها ".

وكان القاضي حيدر حنون تكلم بحدة واستياء في مؤتمر صحفي عقده في اربيل ،اليوم ، وقال مانصه :" هيئة النزاهة مستضعفة ولايجوز للقاضي ضياء جعفر استخدام سلطته ضدنا ".

وطالب مجلس النواب باستضافته مع قاضي محكمة الفساد ضياء جعفر .