الداخلية: الإطاحة بتاجر مخدرات تسبب بإدمان عدد كبير من الضحايا في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، الإطاحة بتاجر مخدرات تسبب بإدمان عدد كبير من الضحايا في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إنه "بقرار قضائي صادر من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة وبأوامر مدير عام شؤون المخدرات، نفذت الهيئة التحقيقية الخاصة يساندها الفريق التكتيكي التابع إلى المديرية العامة لشؤون المخدرات DE عملية نوعية استخبارية وفقاً لمعلومات دقيقة في بغداد وسط الكرادة ليلة أمس".

وأضافت، إن "العملية كانت ضربة موجعة للعصابات الاجرامية حيث كشفت ضعفهم وأسفرت عن إلقاء القبض على متاجر بالمخدرات بالجرم المشهود تسبب بإدمان عدد كبير من الضحايا وايقاعهم في تعاطي المواد المخدرة من اجل كسب المال غير المشروع".