النزاهة تنفي صدور مذكرة اعتقال بحق القاضي حيدر حنون

نفت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، (4 أيلول 2024)، صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون.

وذكر مصدر مسؤول في هيئة النزاهة لوكالة الأنباء الرسمية أن " ما يتناقل في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة غير صحيح".

وأضاف، أن " ما نقل عن المؤتمر الصحفي للقاضي حنون فهم بشكل خاطئ وان القاضي تحدث عن عدم الاكتراث لصدور مذكرة قبض بحقه من عدمه والدخول إلى السجن أفضل من البقاء وعدم محاسبة الفاسدين".

وكان رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون قد وجه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، اتهامات لقاضي تحقيق محكمة بغداد الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، (ضياء جعفر)، مؤكدًا أن الأخير أصدر أمر قبض بحقه، وأنه يلاحقه بشكل شخصي".

وطالب حنون، مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنويًا لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى" مؤكداً أنه "يفضل السجن بشرف على التستر على المتهمين في قضية (سرقة القرن).