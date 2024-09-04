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‏الكشف عن عقارين مسجلين باسم شقيق سكرتير "الطاغية المقبور صدام حسين"


دعا صندوق استرداد اموال العراق، اليوم الأربعاء 4 أيلول/ سبتمبر 2024، وزارة المالية إلى مصادرة عقارين باسم شقيق سكرتير رئيس النظام البائد لثبوت شموله بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 .

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أيمن داود في بيان أن الصندوق قام بمفاتحة وزارة المالية لغرض مصادرة عقارين مسجلين باسم المدعو (ميزر حميد محمود) شقيق (عبد الحميد محمود) سكرتير رئيس النظام البائد، لافتا الى أن إجراءات التحري والتدقيق والتحقق أثبتت نقل ملكية العقارين الذين يقعان في محافظة بغداد الدورة وبيعهما على الرغم من أن قانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017 نص على عد التصرفات العقارية كافة التي تمت مصادرتها وفق أحكام القرار 76 و 88 غير نافذة و تعاد للحال إلى ما قبل تلك التصرفات.

وأضاف داود إن الشخص المذكور مشمول بأحكام المادة 1/ ثانيا من القانون بحسب تأكيد دائرة الملاحقات المالية والاقتصادية في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.

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