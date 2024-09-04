تخصيص اموال لإنشاء مستشفى يساوي ضعفي موازنة كربلاء في محافظة البصرة

كشف عضو مجلس محافظة البصرة علي عدنان، اليوم الأربعاء، عن تخصيص أموال لإنشاء مستشفى في المحافظة برقم يفوق موازنة محافظة كربلاء المقدسة بضعفين، فيما اعتبر أن البصرة بحاجة الى "إدارة حكيمة" لتخصيصاتها.

وقال عدنان في حديث صحفي إن "موازنة البصرة ليست قليلة بالمقارنة مع باقي المحافظات، فعلى سبيل المثال ان البصرة خصصت مبالغ لإنشاء مستشفى تساوي ضعف موازنة محافظة كربلاء"، مشيرا الى ان "أسعار المشاريع مرتفعة جدا في البصرة، فضلا عن وجود مشاريع لا جدوى منها".

وأضاف عدنان، أن "البصرة ليست فقيرة، وانما تمتلك أموالا كبيرة غير موزعة بصورة صحيحة"، لافتا الى ان "المحافظة تحتاج الى إدارة حكيمة لإدارة المشاريع، وذلك لضمان عدم الهدر في المال العام".