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رئيس النزاهة يتحدث عن "انقلاب على العراق" ويصرخ: نحن مستضعفون من يحمينا؟


اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، اليوم الاربعاء، أنه لا يمتلك في محافظة ميسان غير قطعتي أرض، وفيما كشف عن سرقات أخرى لـ"نور زهير" غير قضية الأمانات الضريبية.

وقال حنون في مؤتمر صحفي عقده في محافظة أربيل إن “الجهود مع هيئة النزاهة في إقليم كردستان تم توحيدها على أساس النجاح”، لافتاً إلى أن “وجودنا في أربيل من أجل إصدار الاتفاقية المشتركة لمكافحة الفساد".

وأضاف: “لم أملك في محافظة ميسان غير قطعتي أرض وما تم تداوله عن ابتزازي للدوائر غير صحيح”، مشددا أننا “نعلن اليوم بدء معركتنا ضد الفساد".

وطالب حنون مجلس النواب، “بالاستضافة رسميا في جلسة علنية للبرلمان وبعدها اما تثبيتي او عزلي”، مشيرا الى ان هناك “من يسألني عن سرقة القرن واحالة نور زهير الى محكمة الفساد بقضية واحدة"،

مبيناً أن "المتهم نور زهير زور 114 صكاً مالياً وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً ولديه جرائم غير سرقة الأمانات الضريبية وسرق 720 دونماً في شط العرب كما سرق الودائع الجمركية بأكثر من تريليون دينار".

وبين، أن "مصطفى الكاظمي منح قطع ارض لشراء الولاءات".

وبدأ حنون، يصرخ ويقول: "هيئة النزاهة مستضعفة والمتنفذون يستخدمون سلطتهم ضدنا"، مردفاً: "نسجن بشرف ولا نقبل ان نتستر على الفاسدين"، مشيرا إلى أن "المتنفذين اضاعوا سمعته".

وشدد على اننا "لا نقبل أن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية وهنالك متهمين اثنين لماذا لم تتم محاكمتهما منذ سنتين"، مؤكداً ان "18 مليار دولار تم اهدارها في قضية السكك الحديدية"، واصفاً هذه القضية بـ"الانقلاب على العراق من أجل إرجاعه إلى عهد العربانة".

وطالب حنون، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بدعمه لاستضافته داخل مجلس النواب، مستدركاً: "على البرلمان مسؤولية إثبات أن هيئة النزاهة تجامل الفاسدين أو العكس".

ووجه حنون اتهامات لقاضي تحقيق محكمة بغداد الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، (ضياء جعفر)، مؤكدًا أن الأخير أصدر أمر قبض بحقه، وأنه يلاحقه بشكل شخصي" مطالبا مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنويًا لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى" 

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