توقعات هيئة الأنواء الجوية، تصاعد للغبار وارتفاع بالحرارة

ضمن توقعات هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاربعاء وتفاصيل حالة الطقس في للأيام المقبلة، فقد اشارت الى تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة، حيث ذكرت الهيئة في بيانها، أن "غداً الخميس، سيكون الطقس صحواً درجات الحرارة على العموم مقاربة، مدى الرؤية (6-8) كم"، مبينة ان "يوم الجمعة سيكون الطقس صحو، درجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً، مدى الرؤية (8-10) كم".

وبيّنت أن " السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً، درجات الحرارة على العموم مقاربة، مدى الرؤية (8-10) كم"، مشيرة ان "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الاحد المقبل، سيكون فيها الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً ، مدى الرؤية (6-8) كم".