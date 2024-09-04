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الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا السكوت عن مظلومية غزة وفلسطين؟ ما السبب وراء كثرة المتخاذلين؟
وكالة انباء براثا
91
2024-09-04
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