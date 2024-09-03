العامري: الشهيد أبو شرار الموسوي كان من أوائل الملبين لفتوى الجهاد الكفائي وفك الحصار عن آمرلي

اكد الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري :" ان الشهيد ابو شرار الموسوي كان من اوائل الملبين لفتوى الجهاد الكفائي بعد رحلة جهاد في سوريا للدفاع عن مرقد السيدة زينب (ع)"، مبينا :" ان الشهيد الموسوي كان من بين المشاركين في فك الحصار عن آمرلي".

وقال العامري في كلمة بمهرجان الذكرى العاشرة لاستشهاد القائد المجاهد ابو شرار الموسوي:" ان المحور الذي كان يقوده الموسوي محور قوي ومهم في دحر داعش ابان محاصرته آمرلي ، بعد مفاجأة العدو بالتحرك من شمال سليمان بيك".

وتابع:" ان ابو شرار كان قد شارك في الانتفاضة الشعبانية المباركة ضمن فرقة الرسول الشجاعة بمنظمة بدر التي جاءت بفتوى من الشهيد السيد محمد باقر الصدر"، لافتا الى :" ان واحدا من اسباب توفيقنا في الحشد الشعبي تلبيتنا فتوى الجهاد الكفائي للامام السيد علي السيستاني"