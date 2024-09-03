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الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة


أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، جملة من القرارات تتعلق بملفات الطاقة والزراعة والخدمات والصحة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة والثلاثين لمجلس الوزراء، والتي جرى فيها بحث مستجدات الأحداث في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، فضلاً عن النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف أنه "أجل ضمان تغطية رواتب منتسبي الحشد الشعبي ومخصصاتهم المالية، صوت مجلس الوزراء على زيادة تخصيصات هيئة الحشد الشعبي لعام 2024".

وفيما يلي قرارات المجلس:

ضمن متابعة إنجاز مشاريع المستشفيات الكبرى، أقر مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة التي ثبتتها وزارة التخطيط.

وفي إطار التهيئة لإجراء التعداد العام للسكّان، صوت المجلس على إلزام الهيأة العامة للكمارك بإدخال المواد الخاصة بالتعداد السكّاني، وعند عدم تقديم شهادة منشأ، وفاتورة أصلية، يتم تقديم تأمينات مقدارها (1) مليون دينار، من وزارة التخطيط، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (23672 لسنة 2023)، والتعهد بتقديم الشهادة والقوائم المذكورة خلال 90 يوماً، كحدّ أقصى من تاريخ التصريح الكمركي.

وفي مجال دعم المحاصيل الستراتيجية، أقر مجلس الوزراء زيادة سعر شراء الطن الواحد لمحصول الشلب (العنبر) في العراق من(950) ألف دينار، ليصبح (1) مليون دينار للطن الواحد، والإبقاء على السعر الحالي من محصول  شلب الياسمين عند سعر (800) ألف دينار للطن الواحد.

وفي جانب التعاون الأمني مع الدول الصديقة، أقر مجلس الوزراء تخويل مستشار الأمن القومي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين مستشارية الأمن القومي في جمهورية العراق، والمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)، مع عرض أي تعديل أو ملحق أو اتفاق يتمخض عن المذكرة آنفًا على الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لبيان الرأي قبل التوقيع عليه.

وأقر المجلس توصيات محضر لجنة الأمر الديواني (23995) التي تتعلق بمشروعات الاتفاقية الإطارية الصينية، بشأن المصادقة على جداول التخصيصات التي أعدتها وزارة التخطيط، استنادًا إلى أحكام محور الاتفاقية العراقية الصينية الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023- 2024- 2025).

وضمن جهود الحكومة في إزالة العوائق أمام المشاريع المتلكئة والمتوقفة، واستكمال تنفيذها، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1-زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع تجهيز وتنفيذ المرحلة الثانية من محطة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

2-زيادة كلفة مشروع مجاري الموصل/ الساحل الأيمن م1- نينوى).

3-تعديل الكلف الكلية لمشروع تأهيل ردهات في مستشفى الرشاد التدريبي بمحافظة بغداد.

4-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء طريق قرة تبة/ عمر مندان– مفرق طريق بغداد– كركوك، بطول 22كم في مرحلته الثانية.

ووافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغ ( 11.839) مليار دينار   للموازنة التشغيلية لمحافظة الديوانية، من احتياطي الطوارئ، لغرض التعاقد مع شركات التنظيف لخدمة مركز قضاء محافظة الديوانية، ولمدّة 3 سنوات، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).

كما تمت الموافقة على استثناء عقد دراسة الدمج بين شركة التأمين الوطنية، وشركة التأمين العراقية في شركة واحدة، من الفقرة الأولى لقرار مجلس الوزراء 23545 لسنة 2023، للمضي بإجراءات التعاقد مع شركة مختصة بالتدقيق ومراقبة الحسابات التضامنية.

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