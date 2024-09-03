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توجيه حكومي بالتحقيق في ملابسات تظاهرات خريجي المهن الصحية


وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق فيما حصل من ملابسات خلال تظاهرات خريجي المهن الصحية.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان انه "إيماناً من الحكومة بحق جميع المواطنين بالتظاهر السلمي من أجل ضمان حقوقهم المشروعة قانونياً ودستورياً، والتزاماً منها بضرورة احترام الحريات وحقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين من جميع قطاعات الشعب، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق فيما حصل من ملابسات خلال تظاهرات خريجي المهن الصحية هذا اليوم الثلاثاء".

وأشار الى ان "السوداني وجه قائد عمليات بغداد بالتواجد الميداني في كل تظاهرة مستقبلية؛ من أجل منع تكرار ما حصل هذا اليوم من احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

ووجه السوداني بحسب البيان، "اللجنة التي شُكلت الأسبوع الماضي، برئاسة وزير الصحة، بتقديم تقريرها الخاص بحسم موضوع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية وبيان تكييف ذلك قانونياً، وذلك خلال أسبوع واحد".

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