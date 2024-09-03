الرئيس : رئاسة الجمهورية تؤكد دائما الاحتكام للدستور والقانون في كل القضايا المعروضة على القضاء

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، (3 أيلول 2024)، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، "الاجراءات القضائية الخاصة بالتجاوز على مؤسسات الدولة".

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية انه "تم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا المهمة، ومن بينها ضرورة المحافظة على ما يشهده العراق من أمن واستقرار، والتصدي لمحاولات داعش الإرهابي اليائسة التي تريد النيل من هذا الاستقرار".

وبين رشيد "ضرورة تبادل وجهات النظر حيال القضايا المهمة ذات المساس بحياة المواطن، لا سيما بعد توقف اجتماعات الرئاسات الأربعة بانتظار حسم ملف رئاسة مجلس النواب".

وأكد رئيس الجمهورية، أن "رئاسة الجمهورية تؤكد دائما الاحتكام للدستور والقانون في كل القضايا المعروضة على القضاء، وتساند القرارات المحايدة والمجردة التي يتخذها القضاء بعيدا عن التأثيرات السياسية".

من جانبه أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن "القضاء دائما ما كان يؤكد احتكامه للقانون ولا حاكم غيره، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع في القضايا المعروضة عليه ولن يحيد عن ذلك بصرف النظر عن طبيعة القضايا المطروحة أمامه وأطرافها، وأنه سيبقى الحامي الأمين على القانون والدستور".