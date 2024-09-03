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رئيس الوزراء يستقبل سفير الإمارات الجديد لدى العراق


ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى العراق عبد الله مطر المزروعي.

وأوضح البيان ان "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين التي تسير قدماً على مختلف المستويات، وسبل تعزيز التعاون المتميز في مجالات عديدة، وبما يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة بين البلدين الشقيقين".

وأشار السوداني إلى "الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في تعزيز تعاونها مع العراق، لاسيما في مشروع طريق التنمية الستراتيجي الذي يشكل محور ارتباط لجيران العراق ولدول المنطقة، فضلاً عن أهميته الاقتصادية على المدى البعيد". كما شدد "على أهمية المضي في الجهود الثنائية نحو توقيع اتفاقية اقتصادية شاملة بين البلدين". متمنياً في نهاية اللقاء التوفيق للسفير الإماراتي في أداء مهامه.

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رئيس الوزراء يستقبل سفير الإمارات الجديد لدى العراق
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