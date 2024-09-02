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خمسة ملايين زائر شاركوا بإحياء ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)


صرّح محافظة النجف، مساء الاثنين، بأن خمسة ملايين زائر شاركوا بإحياء ذكرى وفاة الرسول محمد (ص).

وذكر محافظ النجف يوسف گناوي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القيادات الامنية وادارة العتبة العلوية، "اشكر المواكب وخدامها وكل من ساهم بتقديم الخدمة للزائرين وكذلك كل العتبات المقدسة في محافظاتنا والدوائر الخدمية وكذلك وسائل الإعلام التي نقلت الزيارة".

وأعرب عن شكره لـ"رئيس الوزراء وغرفة العمليات لما قدموه من دعم"، مضيفا "كانت مناسبة مميزة"، مشددا بالقول "النجف بحاجة الى بنى تحتية اكثر واطلب دعمكم في هذا الجانب"، كما بيّن أن الزيارة "امتازت بوجود هيئة الحج والعمرة ومساهمتهم بقوة ووزيري الداخلية والكهرباء".

الى ذلك، قال الفريق محمد عبد الوهاب قائد حرس الحدود، إن "الخطة الامنية نجحت واثمر التعاون مع الدوائر عن عدم وجود قطوعات ولم نسجل اي خرق امني وجرت بانسيابية".

كذلك أوضح حيدر رحيم وهو من اعلام العتبة العلوية، إنه "بعد انتهاء مراسم الزيارة بلغ عدد الزائرين قرابة الخمسة ملايين زائر".

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