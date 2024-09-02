الداخلية: إجراءات قانونية مشددة بحق كل ضابط أو منتسب يظهر على مواقع التواصل

لوحت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (2 أيلول 2024)، باتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق كل ضابط أو منتسب يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان، إنه "سيكون هناك إجراءات قانونية مشددة بحق كل ضابط او منتسب يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي منها الإحالة إلى محاكم قوى الأمن الداخلي والاحالة إلى التقاعد لمخالفة السلوك الوظيفي".

ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين (2 أيلول 2024)، بنقل ضابطين الى الحدود بعد ظهورهما ببث مباشر عبر برنامج "التكتوك"، مبيناً أن هذا القرار جاء بعد ظهورهم في البرنامج والتعريف عن انفسهم ورتبهم.