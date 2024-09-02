انتهاء عملية حفر "مقبرة جماعية" في بادية المثنى

اكد الناشط في مجال حقوق الانسان خليل ابراهيم، الاثنين، الانتهاء من حفر مقبرة جماعية لضحايا النظام السابق في بادية المثنى.

وقال ابراهيم في حديث لـ/ المعلومة/، ان " فريقا مشتركا بدأ يوم الخميس الماضي في فتح مقبرة جماعية لضحايا النظام السابق في منطقة الشيخية قرب قضاء السلمان في بادية المثنى بعد الاستدلال على وجود رفات العشرات من الضحايا عام 2018".

واضاف ان" بعد عمليات الحفر تم العثور على بعض الرفات التي لايمكن تحديد هويتها لكن تم نقلها الى بغداد من اجل اجراء فحوصات دي ان اي وفق المسارات القانونية المعتمدة".

واشار الى ان "بادية المثنى وخاصة قضاء السلمان عثر في السنوات الماضية على العديد من المقابر الجماعية لضحايا اعدمهم النظام البائد بطرق مختلفة ومنها لاعدامات".

يذكر ان النظام البائد خلف وراه مئات المقابر الجماعية في عدة محافظات تضم عشرات الالاف من الضحايا بعضها كشف والبعض الاخر يتم الاستدلال عليه بين فترة واخرى.