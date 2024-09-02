الامن النيابية تؤكد جاهزية قانون الحشد الشعبي للقراءة الثانية

اكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، جاهزية مسودة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي للقراءة الثانية.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم المحمداوي، في تصريح صحفي إنه "تم مناقشة مسودة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي ورفعه إلى هيئة رئاسة البرلمان".

وأضاف، المحمداوي، ان " قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي سيتم إدراجه ضمن أعمال جلسات البرلمان المقبلة للقراءة الثانية".

وأشار الى ان "الانتهاء من إقرار القانون يمثل جزءا بسيطا من الوفاءً لدماء وتضحيات شهداء الحشد الشعبي".

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، حرص رئاسة وأعضاء مجلس النواب على إقرار قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي.ا