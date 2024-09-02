شيوخ ووجهاء محافظة الانبار يطالبون الخارجية مطالبة بتسليم الداعشي رافع الجميلي الى القضاء العراقي

طالب شيوخ ووجهاء محافظة الانبار ، وزارة الخارجية بالتحرك نحو الجانب التركي لتسليم الداعشي رافع الجميلي بعد استقباله من قبل القنصلية العراقية في تركيا.

وقال عبد الستار الدليمي في تصريح ل / المعلومة/ ان " شيوخ ووجهاء الانبار يناشدون وزارة الخارجية بمخاطبة شرطة الانتربول لاعتقال القيادي في تنظيم داعش الارهابي المدعو رافع مشجن الجميلي المتواجد حاليا في تركيا"، مؤكدا ان "الجميلي مطلوب حكوميا وعشائريا بتهم تتعلق بانتمائه للتنظيم الاجرامي وتورطه بمهاجمة القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مناطق قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ".

واضاف الدليمي ان "الحكومة المركزية مطالبة بمحاسبة افراد القنصلية المتورطين بتنظيم عملية الاستقبال للمدعو الجميلي ومحاسبتهم واحالتهم الى القضاء بتهمة ايواء المطلوبين للقضاء"، مبينا ان " الجميلي يصنف من ابرز قيادات ارهابيي داعش ويصنف ضمن الرعيل الاول للتنظيم الاجرامي".