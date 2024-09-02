الأخبار

شيوخ ووجهاء محافظة الانبار يطالبون الخارجية مطالبة بتسليم الداعشي رافع الجميلي الى القضاء العراقي


طالب شيوخ ووجهاء محافظة الانبار ، وزارة الخارجية بالتحرك نحو الجانب التركي لتسليم الداعشي رافع الجميلي بعد استقباله من قبل القنصلية العراقية في تركيا.  

وقال عبد الستار الدليمي في تصريح ل / المعلومة/ ان " شيوخ ووجهاء الانبار يناشدون وزارة الخارجية بمخاطبة شرطة الانتربول لاعتقال القيادي في تنظيم داعش الارهابي المدعو رافع مشجن الجميلي المتواجد حاليا في تركيا"، مؤكدا ان "الجميلي مطلوب حكوميا وعشائريا بتهم تتعلق بانتمائه للتنظيم الاجرامي وتورطه بمهاجمة القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مناطق قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ". 

واضاف الدليمي ان "الحكومة المركزية مطالبة بمحاسبة افراد القنصلية المتورطين بتنظيم عملية الاستقبال للمدعو الجميلي ومحاسبتهم واحالتهم الى القضاء بتهمة ايواء المطلوبين للقضاء"، مبينا ان " الجميلي يصنف من ابرز قيادات ارهابيي داعش ويصنف ضمن الرعيل الاول للتنظيم الاجرامي". 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شيوخ ووجهاء محافظة الانبار يطالبون الخارجية مطالبة بتسليم الداعشي رافع الجميلي الى القضاء العراقي
النائب ياسر الحسيني : الحكومة زيفت الحقائق وابتعدت كثيراً عن الواقع الاقتصادي بمحاولة تنفيذها لانبوب البصرة_ عقبة.
جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء
وزير الداخلية ينقل ضابطين الى الحدود بعد ظهورهما ببث مباشر عبر التكتوك
عمليات بغداد تلقي القبض على شخصين بتهمة محاولة ادخال أجانب مخالفين لضوابط وشروط الاقامة
"حزب الله" يعلن استهداف مواقع عسكرية اسرائيلية
العراق يستضيف اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي العام 2026
الشيخ همام حمودي يعزي بذكرى وفاة الرسول محمد (ص)
وزير الداخلية يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة باحياء ذكرى وفاة الرسول (ص)
المخابرات يتوعد: شخصيات سياسية اساءت للجهاز وسنقاضيها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك