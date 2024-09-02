النائب ياسر الحسيني : الحكومة زيفت الحقائق وابتعدت كثيراً عن الواقع الاقتصادي بمحاولة تنفيذها لانبوب البصرة_ عقبة.

عد عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، ان الحكومة زيفت الحقائق وابتعدت كثيراً عن الواقع الاقتصادي بمحاولة تنفيذها لانبوب البصرة_ عقبة.

وقال الحسيني في تصريح صحفي ان " اذا ما تم تنفيذ مشروع العقبة وبالرغم من الرفض الشعبي سيعتبر وصمة سيئة بالتاريخ الاقتصادي العراقي"، مشيراً الى ان "الحكومة تبتعد كثيراً عن الواقع الاقتصادي وتزيف الحقائق لتنفيذ هذا المشروع".

وتابع " على الحكومة عدم الخضوع للاملاءات الخارجية التي غايتها هدم الاقتصاد العراقي"، لافتاً الى ان " تنفيذ الاملاءات تأتي بسبب الضعف السياسي لدى الحكومة".

يذكر ان الحكومة العراقية ادرجت مشروع انبوب العقبة في موازنة 2024، رغم الرفض الشعبي والسياسي الذي لاحق هذا الانبوب.