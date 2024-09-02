عمليات بغداد تلقي القبض على شخصين بتهمة محاولة ادخال أجانب مخالفين لضوابط وشروط الاقامة

القت قوات قيادة عمليات بغداد القبض على شخصين كانا يرومان ادخال أجانب مخالفين لضوابط وشروط دائرة الإقامة والجنسية.

وذكرت القيادة في بيان انه ، ضمن واجبات البحث والتفتيش المناطقي وتسيير الدوريات على الطرق العامة، تمت مشاهدة عجلة متوقفة على الطريق قرب مدينة ألعاب منطقة الحسينية نوع (سلفرادو) سوداء اللون تثير الريبة، من قبل دوريات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، وعلى الفور تم تطويق العجلة التي كان بداخلها شخصان ".

واضافت :" من خلال التفتيش الدقيق للعجلة تبين وجود ثلاثة أشخاص مخبئين داخلها "أسفل المقاعد الخلفية" يحملون الجنسية الأجنبية ومخالفين لضوابط وشروط دائرة الإقامة والجنسية ، كان المتهمان يرومان إدخالهم إلى العاصمة بطرق غير شرعية".

واوضح انه تم تسليم العجلة والمتهمين للجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية