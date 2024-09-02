"حزب الله" يعلن استهداف مواقع عسكرية اسرائيلية

أعلن "حزب الله" اليوم الاثنين أنه نفذ سلسلة من العمليات استهدفت عددا من المواقع العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي.

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة: " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، وردا ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة ، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الاثنين ، مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏

كما استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة ، وتم استهداف انتشار لجنود العدو في ‏مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.