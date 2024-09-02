العراق يستضيف اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي العام 2026

اعلنت وزارة الخارجية ،اليوم الاثنين، ان العراق سيستضيف الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي في بغداد لعام 2026.

وذكر بيان للوزارة ،أنه "بتوجيه من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، قدم المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي، محمد سمير النقشبندي، طلباً لاستضافة العراق الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة للدورة 52 لعام 2026، وذلك خلال الدورة 50 التي عُقدت في العاصمة الكاميرونية ياوندي".

واضاف البيان ان" مجلس وزراء الخارجية رحب بهذه المبادرة، وتم إدراجها في تقرير الدورة الخمسين للمجلس".

واشار الى ان "آخر استضافة للعراق لهذا الاجتماع كانت في عام 1981"، مبينا ان "استضافة الدورة 52 تأتي ضمن المجموعة العربية، وفق مبدأ التناوب بين المجموعات الإقليمية في منظمة التعاون الإسلامي، مما يشكل فرصة هامة للعراق لتأكيد مكانته في العالم الإسلامي ودعم العمل الاسلامي المشترك".