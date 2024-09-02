وزير الداخلية يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة باحياء ذكرى وفاة الرسول (ص)

اعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بإحياء ذكرى وفاة الرسول (ص)، فيما أشار الى عدم وجود أي خرق أمني.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارات المليونية، عبد الأمير الشمري أكد نجاح الخطة الأمنية الخاصة بإحياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد (ص)، التي أحياها ملايين الزائرين من داخل البلاد وخارجها من دون أي خرق أمني يذكر".